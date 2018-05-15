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Сотрудники СБУ ворвались в украинский офис РИА «Новости»
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Сотрудники СБУ ворвались в украинский офис РИА «Новости» 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Reuters
В офис РИА «Новости» на Украине ворвались сотрудники службы безопасности страны, находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что люди в форме СБУ позвонили в офис утром во вторник. По словам очевидцев, они с домкратом зашли в здание, где располагается офис агентства, после чего его сотрудница перестала выходить на связь.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали журналиста Кирилла Вышинского. Также ранее сообщалось, что с Украины выслали двух российских журналисток, готовивших материал о праздновании Дня Победы.
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