Сотрудники СБУ ворвались в украинский офис РИА «Новости»

В офис РИА «Новости» на Украине ворвались сотрудники службы безопасности страны, находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что люди в форме СБУ позвонили в офис утром во вторник. По словам очевидцев, они с домкратом зашли в здание, где располагается офис агентства, после чего его сотрудница перестала выходить на связь.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали журналиста Кирилла Вышинского. Также ранее сообщалось, что с Украины выслали двух российских журналисток, готовивших материал о праздновании Дня Победы.