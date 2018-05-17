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ООН изучает ситуацию с обысками СБУ в офисе РИА Новости
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Миссия ООН на Украине изучает ситуацию с обысками СБУ в офисе РИА Новости 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине изучает ситуацию с обысками СБУ в офисе РИА Новости и задержанием руководителя портала РИА Новости Украина, оценка деятельности властей в отношении журналистов будет дана в очередном отчете миссии в июне, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.
"В данный момент мы изучаем ситуацию с попыткой поджога офиса телеканала "Интер" в Киеве 9 мая и обысками, которые были проведены сотрудниками СБУ в киевском офисе РИА Новости, и задержанием руководителя портала РИА Новости Украина по обвинению в госизмене", — заявила она.
По ее словам, мониторинговая миссия УВКПЧ ООН представит результаты оценки произошедших событий в своем квартальном отчете, который будет опубликован в конце июня.
Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.
В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.
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