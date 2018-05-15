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На Украине задержан журналист РИА Новости
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На Украине задержан журналист РИА Новости 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Киеве утром 15 мая задержан журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Задержание было проведено на улице рядом с его домом.
Киев постоянно ограничивает работу российских СМИ на Украине, отмечает РИА Новости. В том числе регулярно запрещает въезд на Украину российским журналистам. Только в марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины сразу 115 российских СМИ.
Счет притеснениям журналистов на Украине идет на десятки. МИД России обратился в ОБСЕ и Совета Европы с призывом осудить политику Киева против свободы слова.
В октябре 2017 года в Киеве был задержан корреспондент НТВ Вячеслав Немышев. А в конце августа 2017 года — российская журналистка Анна Курбатова.
9 мая 2018 года в базу сайта «Миротворец» были включены российские журналистки Ольга Юрьева (канал «Россия») и Валентина Соловьева ("Первый канал").
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