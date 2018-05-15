На Украине задержан журналист РИА Новости

В Киеве утром 15 мая задержан журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Задержание было проведено на улице рядом с его домом.

Киев постоянно ограничивает работу российских СМИ на Украине, отмечает РИА Новости. В том числе регулярно запрещает въезд на Украину российским журналистам. Только в марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины сразу 115 российских СМИ.