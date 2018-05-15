Депутат прекратил свои полномочия из‐за мата в Краснодарском крае

Депутат из Тихорецка стал фигурантом уголовного дела в конце прошлого года. Он ругался нецензурной бранью в общественном месте. Позже его лишили мандата. Об этом сообщила краевая межрайонная прокуратура.

Мужчину остановили правоохранители, когда он нецензурно выражался. В ответ на требование предъявить документы, депутат набросился с кулаками на одного из полицейских. Суд признал нарушителя виновным в применении насилия к представителям власти. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

На сессии Совета Тихорецкого района было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата.