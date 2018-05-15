Депутат прекратил свои полномочия из‐за мата в Краснодарском крае 

Депутат из Тихорецка стал фигурантом уголовного дела в конце прошлого года. Он ругался нецензурной бранью в общественном месте. Позже его лишили мандата. Об этом сообщила краевая межрайонная прокуратура.
Мужчину остановили правоохранители, когда он нецензурно выражался. В ответ на требование предъявить документы, депутат набросился с кулаками на одного из полицейских. Суд признал нарушителя виновным в применении насилия к представителям власти. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
На сессии Совета Тихорецкого района было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата.
Спецпредставителю госдепа Соединенных Штатов по вопросам Украины Курту Волкеру продлили и расширили мандат. Он будет иметь полномочия не только по ситуации в Донбассе, но и более широкие полномочия по стране.