Ещё
Депутат прекратил свои полномочия из‐за мата в Краснодарском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат прекратил свои полномочия из‐за мата в Краснодарском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Депутат из Тихорецка стал фигурантом уголовного дела в конце прошлого года. Он ругался нецензурной бранью в общественном месте. Позже его лишили мандата. Об этом сообщила краевая межрайонная прокуратура.
Мужчину остановили правоохранители, когда он нецензурно выражался. В ответ на требование предъявить документы, депутат набросился с кулаками на одного из полицейских. Суд признал нарушителя виновным в применении насилия к представителям власти. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
На сессии Совета Тихорецкого района было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата.
Спецпредставителю госдепа Соединенных Штатов по вопросам Украины Курту Волкеру продлили и расширили мандат. Он будет иметь полномочия не только по ситуации в Донбассе, но и более широкие полномочия по стране.
360tv.ru: последние новости
«Патрульная полиция Крыма и Севастополя» появилась на Украине Сургановой закрыли въезд на Украину на три года «Что нам с ним делать»: в Киеве осознали, что Украине не нужен Крым
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер муж Аллегровой20
«Суперуказ» Путина потребует резких перемен249
Пока вы спали: кто назначил предателя России147
Иллюзия разврата18
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян500
Видео
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:58
Путин провел переговоры с Макроном
Политика
00:20
Лидера националистов оштрафовали за драку в честь Гитлера
Криминал Происшествия
03:26
Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию
Шоу-бизнес
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
22:19
Чем охрана Путина оказалась лучше охраны Нетаньяху
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение