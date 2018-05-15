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Изменение климата приведет Украину к катастрофе
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Изменение климата приведет Украину к катастрофе 

Рамблер 55 минут назад
Глава отдела агрометеорологии украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за «необратимых изменений климата» Украина потеряет почти все леса в ближайшие 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости Украина.
По мнению Адаменко, в ближайшие годы вся украинская лесостепь превратится в степь. Она отметила, что западные области страны традиционно считались подходящими для сельского хозяйства из-за умеренного климата и высокой влажности, но в 2018 году там зафиксировали «колоссальное количество суховеев», а на Тернопольщине стало жарче, чем в Херсонской области.
Адаменко уверена, что уже через 10-20 лет заниматься сельским хозяйством на юге страны будет невозможно без искусственного полива посевов.
Метеоролог отметила, что по прогнозам мировых экспертов число засух на Украине будет расти и охватывать все больше территорий. Суховей — жаркая ветреная погода — добралась с юга страны до Киева и уже активно распространяется на Запад.
В последние десять лет температуры летом были выше нормы. Адаменко считает, что в 2018 году прохладного лета тоже не будет. Пожарная опасность на Украине уже сейчас достигает пятого класса, почти месяц нет дождей, поэтому риски лесных пожаров выросли.
Летом прошлого года в Киевской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях Украины была сильная засуха, которая привела к снижению урожайности зерновых культур на 15-20 процентов.
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