Порошенко нервничает: Украина хочет окончания войны в Донбассе

За последние несколько месяцев украинские социологические компании опубликовали множество результатов исследований электоральных настроений украинского общества. Президенту Украины Петру Порошенко они едва ли добавили оптимизма: согласно многим исследованиям, он имеет очень мало шансов не то, что переизбраться, а даже выйти во второй тур президентских выборов в следующем году.

А это уже тревожный для Порошенко сигнал: зная подобные данные, админресурс предпочитает ориентироваться на лидеров предстоящей избирательной кампании, начиная работать против действующего главы государства или саботировать его указания. Ближе к выборам управленческая вертикаль Порошенко, и без того хлипкая, может обрушиться окончательно.

Впрочем, пока называть фаворитов будущей президентской гонки весьма непросто, ведь до 60% избирателей не определились с выбором, вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень, либо не участвовали в голосовании. Вероятно, явка на выборах 2019 года установит антирекорд — тут свою лепту внесет и высокий уровень трудовой миграции. Топ-10 кандидатов имеют уровень доверия в обществе от 9,8% до 0,3%.

Кроме того, нужно учитывать, что конфигурация будущей власти может быть определена внешними игроками. Нельзя забывать и о том, что правящая верхушка обладает опцией введения правового режима военного либо чрезвычайного положения, при которых проведение выборов исключено. Еще в украинском медиапространстве периодически появляются «вбросы» о том, что команда Порошенко, используя юридические зацепки, будет пытаться перенести проведение выборов с 2019-го на 2020 год.

Сложно делать и какие-либо прогнозы относительно того, как будет сформирован следующий состав Верховной Рады осенью 2019 года. Весьма вероятно, что повторится ситуация, сложившаяся ныне в Италии по итогам мартовских выборов: в нижней палате наличествует 10 фракций, которые никак не могут сформировать большинство, потому не исключено, что придется проводить перевыборы уже в ближайшие несколько месяцев. Судя по всему, в Верховную Раду могут попасть 7-8 партий, а конфигурация большинства не просматривается совершенно; дезорганизацию в работу парламента могут внести и мажоритарщики, хотя не факт, что «мажоритарка» сохранится на ближайших выборах. Повторимся, главный тренд, фиксируемый социологами, — недоверие общества, потому ни одна партия не может рассчитывать на голоса хотя бы 20-25% избирателей.

Тем более, программы большинства партий идут вразрез с настроениями в обществе: согласно апрельским соцопросам группы «Рейтинг», украинцев больше всего волнует вопрос прекращения боевых действий на Донбассе (67% респондентов), усиления борьбы с коррупцией (57%), возрождение промышленности (38%). Ясно, что правящие ныне партии являются главными бенефициарами конфликта на востоке страны, коррупционных схем и распила на металлолом промышленности, а оппозиционные к ним силы либо не имеют идеологических расхождений как таковых, либо чрезвычайно пассивны в реализации запросов общества.

Как никогда ранее актуализировался вопрос поиска новых лиц в украинской политике, потому социологи включают в свои опросы таких несистемных людей как Святослав Вакарчук (лидер музыкальной группы «Океан Эльзы») и шоу-мен Владимир Зеленский . Но очевидно, что это не те люди, которые способны ответить на вызовы, стоящие сегодня перед Украиной.

Тематику установления мира в Донбассе и возрождения промышленности будут активно использовать целый ряд политигроков, нацеленных на электоральное поле юго-востока Украины. Многие из них, заметим, обладают ныне депутатским мандатом, но за время своего пребывания в Верховной Раде не сделали практически ничего для реализации вышеуказанной программы, более того — нередко подыгрывали правящей верхушке, «подголосовывая» за антисоциальные реформы и крайне сомнительные законопроекты.

Политсилы, ориентированные на реинтеграцию Донбасса политико-дипломатическим путем и возрождение промышленности за счет восстановления отношений со странами СНГ в целом и РФ в частности, имеются вне стен парламента. Это ряд левых движений (впрочем, после Евромайдана и кампании декоммунизации они серьезно маргинализированы), а также оппозиционная организация «Украинский выбор» Виктора Медведчука , являющегося ныне спецпредставителем Украины по вопросам гуманитарного характера в минской Трехсторонней гуманитарной группе и единственным украинским политиком, имеющим нормальные отношения с Владимиром Путиным и политической элитой РФ.

При этом Медведчук, вопреки тому, что не единожды оппонировал Вашингтону, не является жестким антизападником: необходимо вспомнить, что Украина как государство была наиболее сильной и субъектной на внешней арене при президенте Кучме, когда главой его администрации был именно нынешний глава «Украинского выбора». Он выступал за внеблоковый и многовекторный характер политики страны (как показал опыт последних лет, этой стратегии было необходимо придерживаться и в дальнейшем). Правда, пока Медведчук исключает свое участие в президентских выборах, допуская при этом участие в выборах парламентских, лично либо опосредованно (путем поддержки партий «Оппозиционный блок» и «За жизнь», ориентированных на протестный «антимайданный» электорат), обладая шансом собрать неплохой электоральный урожай.

С осени 2018 года украинские политики полноценно войдут в режим предвыборной кампании, а поскольку украинская политика — это «искусство невозможного», то мало не покажется никому. Но если в следующем году к власти не придут более прагматичные политсилы, то Украина ускорит свое движение в русле «развития неразвитости», включающее деиндустриализацию, деградацию социальной сферы и депопуляцию.