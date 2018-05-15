Власти Киева: Украинские боевые дельфины предпочли погибнуть, лишь бы не служить России 

В Киеве заявили, что украинские боевые дельфины погибли, но не сдались России. С таким курьезным заявлением выступил постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин. Он рассказал, что после вхождения Крыма в состав России, боевые дельфины не стали подчиняться российским военным. Более того, животные, принадлежавшие ВМС Украины, отказались от пищи и в скором времени погибли.
По словам Бабина, россияне получили в свое распоряжение все имущество воинской части в Севастополе, включая специальные свистки для общения с дельфинами. Но дрессированные животные отказались взаимодействовать с россиянами.
«Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины», —цитирует постпреда РИА «Новости».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что министерству обороны потребовались надежные помощники в виде дельфинов. На сайте государственных закупок появилось необычное объявление. Министерство обороны Российской Федерации объявило тендер на приобретение пяти бутылконосых дельфинов. Военному ведомству требуются две самки и три самца в возрасте от трех до пяти лет, длина тела морских млекопитающих должна составлять от 2,3 до 2,7 метра.
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