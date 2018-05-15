Шеф бюро РИА Новости в Киеве вышел на связь со штаб-квартирой в Москве 

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Шеф бюро РИА Новости в Киеве Андрей Бородин вышел на связь со штаб-квартирой в Москве, через неделю ему предстоит допрос в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС сообщил заместитель главного редактора агентства Дмитрий Горностаев.
"Только что говорил с ним. У него прошел обыск, 11 часов, забрали компьютер, планшеты. На следующей неделе вызвали на допрос в СБУ", — сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что Бородина не задерживали.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во вторник провели обыск в киевском офисе агентства «РИА Новости Украина», а в самом агентстве сообщили о задержании главного редактора Кирилла Вышинского. Одновременно с этим спецслужба выступила с заявлением о раскрытии деятельности «сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации», которые использовались «в рамках гибридной информационной войны против Украины».