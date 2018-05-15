Шеф бюро РИА Новости в Киеве вышел на связь со штаб-квартирой в Москве

"Только что говорил с ним. У него прошел обыск, 11 часов, забрали компьютер, планшеты. На следующей неделе вызвали на допрос в СБУ", — сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что Бородина не задерживали.