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В Киеве прошел велопарад «Ретро-круиз»
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В Киеве прошел велопарад «Ретро-круиз» 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.
Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.
ИА Синьхуа: последние новости
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