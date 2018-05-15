В Киеве прошел велопарад «Ретро-круиз»

Киев, 14 мая / Синьхуа / — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — В столице Украины прошел традиционный весенний велопарад «Ретро-круиз». Женщины в винтажных платьях, чулках и шляпках, мужчины в бабочках, брюках с подтяжками и с часами на цепочках не спеша проехались по улицам города.

Киев ненадолго погрузился в атмосферу 20-30-х годов прошлого столетия.