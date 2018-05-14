Украинские правозащитники призвали омбудсмена разобраться с нарушением прав человека 9 Мая 

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Представители украинской правозащитной группы «Успешная стража» ("Успiшна варта") обратились к омбудсмену Людмиле Денисовой с требованием взять на личный контроль ситуацию с избиением одного из организаторов акции «Бессмертный полк» на Украине Елены Бережной во время праздничного шествия в День Победы.
"Обращение «Успішной варти», также было направлено представителям мониториновых миссий ООН и ОБСЕ на Украине, представительству ЕС на Украине, а также посольствам и дипломатическим миссиям стран ЕС на Украине", — говорится в сообщении организации в Facebook.
Также правозащитники призвали отреагировать на обыски у активистов партий, которые были проведены накануне праздника, и блокаду радикалами телеканала «Интер».
Празднование Дня Победы на Украине сопровождалось беспорядками. В частности, во время праздничного шествия «Бессмертный полк» полиция жестко задержала ряд участников акции «Бессмертный полк», в том числе ее организатора Елену Бережную за использование «запрещенной символики» — георгиевской ленты. До этого женщину избили украинские радикалы. В настоящее время Бережная находится больнице с диагнозом сотрясение мозга. Радикалы, напавшие на нее, задержаны не были.
Украинский телеканал «Интер» также оказался в эпицентре очередного скандала в связи с анонсированным концертом «Победа — одна на всех» к 9 Мая, где его ведущие критически прокомментировали процесс «декоммунизации» на Украине. Представители ультраправой партии «Национальный корпус» решили помешать трансляции концерта. Утром 9 мая они заблокировали в Киеве редакцию канала на улице Дмитриевской, позднее блокировке подвергся офис канала на улице Щусева, а также административное здание на улице Бульварно-Кудрявской. Однако редакция канала не стала отменять трансляцию.
Накануне Дня Победы Служба безопасности Украины проводила обыски в офисах Коммунистической партии, а также в квартирах ее лидера Петра Симоненко и лидера комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве. СБУ объявила, что изъяла у лидера Компартии пистолет и агитационные материалы, направленные на насильственную смену власти.