МИД Украины начал производство в отношении консула-антисемита

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную вражду, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД . Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся», — заявил Климкин.

Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 мая 2018 г.

Ранее украинский журналист Анатолий Шарий сообщил, что на своей странице в Facebook консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец пропагандирует нацистские и антисемитские взгляды.