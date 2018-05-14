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МИД Украины начал производство в отношении консула-антисемита
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МИД Украины начал производство в отношении консула-антисемита 

Украина.ру 9 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную вражду, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся», — заявил Климкин.
Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 мая 2018 г.
Ранее украинский журналист Анатолий Шарий сообщил, что на своей странице в Facebook консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец пропагандирует нацистские и антисемитские взгляды.
Так, консул призывал отвоевывать территории у Польши и Венгрии, писал, что «быть фашистом почетно», и что он ненавидит антифашистов, а в комментариях к своим записям консул регулярно оскорбительно высказывался в отношении евреев. Кроме того, консул публиковал свастики, делал перепост статей, оправдывающих Холокост и отрицающих события в Бабьем Яру в Киеве в 1941 году.
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