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Полиция обнаружила в Киеве место проживания около сотни нелегалов
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Полиция обнаружила в Киеве место проживания около сотни нелегалов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.
«В помещении, которое находится на территории автогаражного кооператива, было выявлено 98 человек, все они — иностранцы», — отмечается в сообщении. Мигрантов доставили в Деснянское управление полиции Киев для выяснения личных данных, наличия документов, а также для того, чтобы узнать, как те попали на Украину и кто им в этом помогал.
У 32 доставленных никаких документов, дававших право на проживание на Украине, не обнаружено. Это уроженцы Азербайджана, Бангладеш, России, Таджикистана и Узбекистана.
Как признались сами задержанные, они попали в Киев из России в обход госграницы. Переход через границу обошелся им от $3 тыс. до $5 тыс., которые они уплатили своим землякам.
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