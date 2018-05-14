Полиция обнаружила в Киеве место проживания около сотни нелегалов

Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

«В помещении, которое находится на территории автогаражного кооператива, было выявлено 98 человек, все они — иностранцы», — отмечается в сообщении. Мигрантов доставили в Деснянское управление полиции Киев для выяснения личных данных, наличия документов, а также для того, чтобы узнать, как те попали на Украину и кто им в этом помогал.

Бангладеш, России, Таджикистана и Узбекистана. У 32 доставленных никаких документов, дававших право на проживание на Украине, не обнаружено. Это уроженцы Азербайджана

Как признались сами задержанные, они попали в Киев из России в обход госграницы. Переход через границу обошелся им от $3 тыс. до $5 тыс., которые они уплатили своим землякам.