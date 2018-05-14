Олейник: Порошенко оттягивает создание Антикоррупционного суда

«Вор должен сидеть в тюрьме»

Парубий озвучил сроки принятия решения по Антикоррупционному суду. И сразу возникает много вопросов. Поэтому попробуем разобраться в ситуации по частям.

Сегодня Украина реально находится под опекой. Когда человека берут под опеку? Когда он реально недееспособен. Кто такую нацию признал недееспособной, чтобы из вне назначать попечителей? Украине реально навязывают антикоррупционный суд, говоря, что Вы недееспособны, вам нет доверия. Мы Вам из вне назначим судей по нашим правилам и нашим надзором.

Возникает вопрос: Кто вам дал право так разговаривать с народом страны? Спрашивается, почему они так делают? Они же внедряют своих министров, кураторов гласных и негласных, стукачей, плюс этот суд чтобы иметь механизмы влияния на ту шайку, которую они привели к власти и которая грабит страну. В принципе, они не против грабежа, просто ставленники переходят красную линию. Они боятся, что потеряют то, что вложили. А денет вложено в проект немало. Вот и внедряют специальные структуры влияния.

Что хочет Порошенко? Он понимает, что пока это единственный орган, который может стать не подконтрольным ему в части назначения судей. Понятно, что гарант этого не хочет. Сегодня судья принимает решение согласованное с ним. Мы это видим ежедневно на происходящих событиях в Украине. А в случае с новым судом, Порошенко уже ситуацию не контролирует и попадает под его юрисдикцию. Зачем кошке создавать систему которая привлечет её за поедание чужого мяса? Поэтому и тянули все это время, вносили около двух тысяч поправок. Теперь они будут петлять, Порошенко будет рассказывать какой в Украине Парламент, какая классная демократия. Будут вторые, третьи чтения. И будет долго стоять тема, кто будет входить в ту комиссию, которая будет назначать судей, кто будет формировать комиссию… Если это будут украинцы и люди подконтрольные Порошенко, Закон пройдет. Если, как будут настаивать европейцы и американцы, в комиссию войдут международные структуры, его завалят. Порошенко понимает, колокол звонит по нему лично. И он оттягивает решение вопроса. Хотя, по большому счету, это теперь уже бессмысленно. Сидеть ему долго и отвечать по полной программе.