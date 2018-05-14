В Херсонской области начала работу «севастопольская» и «крымская» полиция 

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Facebook.
Возглавил обособленный отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе старший лейтенант Виктор Левченко. В нем будут работать 65 патрульных полицейских, в задачи которых входит контроль основных соединяющих Украину и Крым трасс. Они будут дислоцироваться на блокпостах в Геническом, Каланчакском и Чаплынском районах Херсонской области. Старт работы полицейских провели на посту «Азов» Генического района Херсонской области, расположенном на 500-м километре автодороги М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.
Как отмечается в сообщении, 30-летний старший лейтенант полиции Левченко на службе с 2015 года. До этого был командиром роты №1 батальона №3 Управления патрульной полиции в Николаеве. Имеет звание мастера спорта по легкой атлетике, многократный чемпион Украины.
Помимо патрулирования соединяющих Украину и Крым трасс, «крымские» украинские полицейские нести службу на Арабатской стрелке, где расположены курортные населенные пункты.