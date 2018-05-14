Украина начала патрулировать Крым 

В Херсонской области начал работу отдел "патрульной полиции Крыма". Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу нацполиции Украины.
По данным ведомства, 65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском. Кроме того, правоохранители будут контролировать основные трассы, которые соединяют Украину с российским полуостровом.
Возглавил отдел 30-летний старший лейтенант Виктор Левченко, добавили в ведомстве.
В апреле этого года Киев объявил о начале отбора в "патрульную полицию Автономной Республики Крым".
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения