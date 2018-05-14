На Украине заработала «патрульная полиция Крыма»

На Украине начала работу «патрульная полиция Крыма»

В Херсонской области начал работу отдел "патрульной полиции Крыма ". Об этом сообщает "112 Украина " со ссылкой на пресс-службу нацполиции Украины.

По данным ведомства, 65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском. Кроме того, правоохранители будут контролировать основные трассы, которые соединяют Украину с российским полуостровом.

Возглавил отдел 30-летний старший лейтенант Виктор Левченко , добавили в ведомстве.

В апреле этого года Киев объявил о начале отбора в "патрульную полицию Автономной Республики Крым".