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На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»
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На Украине появилась «патрульная полиция Крыма» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Херсонской области начал работу отдел "патрульной полиции Крыма". Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу нацполиции Украины.
По данным ведомства, 65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском. Кроме того, правоохранители будут контролировать основные трассы, которые соединяют Украину с российским полуостровом.
Возглавил отдел 30-летний старший лейтенант Виктор Левченко, добавили в ведомстве.
В апреле этого года Киев объявил о начале отбора в "патрульную полицию Автономной Республики Крым".
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения
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