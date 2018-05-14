На Украине начала работу «полиция Крыма»

В Херсонской области Украины 14 мая начал работу «отдел патрульной полиции Автономной Республики Крым Севастополя ». Об этом сообщается на странице Национальной полиции области в Facebook.

Отдел полиции возглавил старший лейтенант Виктор Левченко . В сообщении отмечается, что на приграничных районах будут работать 65 патрульных полицейских. Члены отряда будут дислоцироваться на блокпостах в Геническом, Каланчацком и Чаплынском районах. Также они будут контролировать трассы, соединяющие материк с полуостровом.

В полиции заявили, что новый отряд будет патрулировать приграничную зону «в круглосуточном режиме», а также «выполнять все задачи по обеспечению безопасности дорожного движения на трех трассах».

Замглавы департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий выразил надежду, что «наступит время, когда патрульная полиция будет патрулировать весь полуостров».

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев в апреле объявил набор в «патрульную полицию Крыма». Он заявлял, что сотрудники нового отряда будут работать с крымчанами, выехавшими с территории полуострова.