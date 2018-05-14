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На Украине начала работу «полиция Крыма»
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На Украине начала работу «полиция Крыма» 

Рамблер 10 часов назад
Фото: РИА Новости
В Херсонской области Украины 14 мая начал работу «отдел патрульной полиции Автономной Республики Крым и Севастополя». Об этом сообщается на странице Национальной полиции области в Facebook.
Отдел полиции возглавил старший лейтенант Виктор Левченко. В сообщении отмечается, что на приграничных районах будут работать 65 патрульных полицейских. Члены отряда будут дислоцироваться на блокпостах в Геническом, Каланчацком и Чаплынском районах. Также они будут контролировать трассы, соединяющие материк с полуостровом.
>> Украина заявила о ненужности Крыма
В полиции заявили, что новый отряд будет патрулировать приграничную зону «в круглосуточном режиме», а также «выполнять все задачи по обеспечению безопасности дорожного движения на трех трассах».
Замглавы департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий выразил надежду, что «наступит время, когда патрульная полиция будет патрулировать весь полуостров».
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев в апреле объявил набор в «патрульную полицию Крыма». Он заявлял, что сотрудники нового отряда будут работать с крымчанами, выехавшими с территории полуострова.
Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил РИА Новости, что появление этого отряда «является профанацией и очередным этапом создания виртуальных ведомств». По его словам, деятельность патрульных не повлияет на жизнь крымчан.
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