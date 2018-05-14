МВФ отклонил предложение Киева повысить цены на газ для населения на 65%

По его данным, предложение о повышении цен было озвучено украинской стороной в ходе переговоров с МВФ в конце апреля, однако оно не получило одобрение фонда. «Нафтогаз» предлагал ввести понятие «социальный объем потребления» для населения и предприятий тепловой коммунальной энергетики. Превышение этих норм вело бы к повышению цен, при этом сами нормы предполагалось сократить на 15 процентов.