МВФ отклонил предложение Киева повысить цены на газ для населения на 65% 

Международный валютный фонд отклонил предложения, переданные руководством компании «Нафтогаз Украина» и предполагающие 60-65-процентное увеличение цен на газ для населения. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на собственный источник.
По его данным, предложение о повышении цен было озвучено украинской стороной в ходе переговоров с МВФ в конце апреля, однако оно не получило одобрение фонда. «Нафтогаз» предлагал ввести понятие «социальный объем потребления» для населения и предприятий тепловой коммунальной энергетики. Превышение этих норм вело бы к повышению цен, при этом сами нормы предполагалось сократить на 15 процентов.
Напомним, в 2015 году МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере 17,5 миллиарда долларов. В ее рамках Киев получил четыре транша на общую сумму около 8,38 миллиарда, следующий транш власти Украины смогут получить, только если будут неукоснительно выполнять условия программы, среди которых принятие Украине закона об антикоррупционном суде, а также корректировка механизма ценообразования на природный газ.