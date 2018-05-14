Ещё
МВФ отклонил предложение Киева повысить цены на газ для населения на 65%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дедлайн Медведева, бойкот ЧМ-2018 и другие события дня
Дедлайн Медведева, бойкот ЧМ-2018 и другие события дня

МВФ отклонил предложение Киева повысить цены на газ для населения на 65% 

Российская Газета 32 минуты назад
Международный валютный фонд отклонил предложения, переданные руководством компании «Нафтогаз Украина» и предполагающие 60-65-процентное увеличение цен на газ для населения. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на собственный источник.
По его данным, предложение о повышении цен было озвучено украинской стороной в ходе переговоров с МВФ в конце апреля, однако оно не получило одобрение фонда. «Нафтогаз» предлагал ввести понятие «социальный объем потребления» для населения и предприятий тепловой коммунальной энергетики. Превышение этих норм вело бы к повышению цен, при этом сами нормы предполагалось сократить на 15 процентов.
Напомним, в 2015 году МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере 17,5 миллиарда долларов. В ее рамках Киев получил четыре транша на общую сумму около 8,38 миллиарда, следующий транш власти Украины смогут получить, только если будут неукоснительно выполнять условия программы, среди которых принятие Украине закона об антикоррупционном суде, а также корректировка механизма ценообразования на природный газ.
Российская Газета: последние новости
МИД: Кампания по дискредитации Дня Победы на Украине провалилась В Крыму отреагировали на визит студентов с Украины Генпрокурор Украины увидел себя среди бойцов дивизии СС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH37038
Кобзон отказался открывать Крымский мост412
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»210
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу274
Россияне будут по-новому получать пенсию44
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение