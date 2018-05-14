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Волкер прибыл в Донбасс
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Волкер прибыл в Донбасс 

Украина.ру 1 час назад
Об этом сообщила журналистка Мирослава Гонгадзе в Twitter.
«Специальный представитель США только что прибыл в Донбасс», — написала она.
Retweeted Голоc Амepики (@chastime): Спеціальний представник США @SpecRepUkraine щойно прибув на Донбас. Команда Голосу Америки з ним щоб пролити світло на гуманітарну кризу та наслідки війни спричинені російською агресією.
— Myroslava Gongadze (@MGongadze) 14 мая 2018 г.
Ранее Волкер заявлял, что планирует ознакомиться в Донбассе с ситуацией на местах и подробнее узнать о гуманитарном кризисе в регионе.
Ранее эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская заявила, что расширение полномочий Волкера, которому продолжили мандат как представителю США в вопросах урегулирования военного конфликта на Донбассе, в настоящий момент не будет иметь судьбоносного значения для Украины.
«Все будет решаться в большей степени согласно общей конфигурации диалога между Россией и США, где Украина выступает только одним из элементов формата переговоров», — отметила она.
При этом все в конечном итоге будет зависеть от российско-американского взаимодействия по проблеме.
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