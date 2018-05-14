Волкер прибыл в Донбасс

Об этом сообщила журналистка Мирослава Гонгадзе в Twitter.

«Специальный представитель США только что прибыл в Донбасс», — написала она.

Retweeted Голоc Амepики (@chastime): Спеціальний представник США @SpecRepUkraine щойно прибув на Донбас. Команда Голосу Америки з ним щоб пролити світло на гуманітарну кризу та наслідки війни спричинені російською агресією.

— Myroslava Gongadze (@MGongadze) 14 мая 2018 г.

Ранее Волкер заявлял, что планирует ознакомиться в Донбассе с ситуацией на местах и подробнее узнать о гуманитарном кризисе в регионе.

Ранее эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская заявила, что расширение полномочий Волкера, которому продолжили мандат как представителю США в вопросах урегулирования военного конфликта на Донбассе, в настоящий момент не будет иметь судьбоносного значения для Украины

«Все будет решаться в большей степени согласно общей конфигурации диалога между Россией и США, где Украина выступает только одним из элементов формата переговоров», — отметила она.

При этом все в конечном итоге будет зависеть от российско-американского взаимодействия по проблеме.