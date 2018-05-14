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Киев взялся за отправивший в Крым студентов вуз
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Киев взялся за украинский вуз, отправивший студентов на практику в Крым 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство образования и науки (МОН) Украины проводит проверку после отправки студентов Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко на практику в Крым.
«Министерство не поддерживает проведение любой учебной деятельности украинских студентов на временно оккупированных территориях Украины. Сейчас МОН изучает обстоятельства и основания, по которым студенты были отправлены на практику на территорию временно оккупированного Крыма», — сообщает пресс-служба МОН.
Отмечено, что письмо с просьбой предоставить разъяснения по этому вопросу министерство направило к ректору вуза после многочисленных обращений представителей СМИ.
Ранее стало известно, что Сумский государственный педагогический университет направил студентов первого-третьего курса на практику в Крым.
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