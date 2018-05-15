Суета вокруг премьера: посадит ли Аваков Порошенко в тюрьму

На Украине небывалый скандал: министр внутренних дел страны начал уголовное дело против главы государства. Хотя имя президента пока не засветилось в официальных документах следствия, все-таки всем, кто в курсе происходящего, ясно: глава МВД решил ответить на выпад Порошенко против самого Авакова

При этом перспективы у этого дела хорошие — есть свидетель, уже давший письменные показания о совершении преступления. Есть соответствующая статья в уголовном кодексе — с широкой амплитудой наказания — от штрафа в размере ста долларов до заключение в тюрьму сроком до двух лет. Есть и пострадавший — экс-премьер-министр страны Арсений Яценюк , против которого два года назад действовала преступная группировка, организовавшая ему «препятствование в деятельности». Дело пока возбуждено по факту, но главным подозреваемым по нему может быть только один человек — президент Порошенко.

А вот станет ли он реальным участником уголовного процесса, пока — вопрос. Вполне может статься, что вся эта история закончится пшиком. И уголовное дело сына министра Авакова Александра будет разменяно на уголовное преследование Порошенко.

Но вполне сможет быть, что оба политика в этой борьбе взаимоуничтожатся.

Дрейф шила, которым заменили мыло

Речь идет об уголовном деле, которое в конце минувшей недели, то есть 11 мая (тут важна дата, но об этом позже), было возбуждено в следователями МВД по факту препятствования деятельности государственного деятеля.

Как стало известно в пятницу, 11 мая, уголовное производство было начато по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса "Вмешательство в деятельность государственного деятеля". Государственный деятель — это экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, коллега министра МВД по партии «Народный фронт» Арсена Авакова , а также его ближайший политический соратник.

В апреле 2016 года решением Верховной Рады Яценюк был освобожден от занимаемой должности и после этого канул в политическое небытие. По оценке различных социологических кампаний, рейтинг Яценюка находится ныне в районе 1-1,5 процентов, то есть на уровне статистической погрешности. Примерно на том же уровне среди партий и политических движений Украины находится и рейтинг возглавляемой им партии «Народный фронт». И все это обрушение некогда самой влиятельной политической силы началось примерно тогда же, в апреле 2016-го года.

Собственно история тут простая и для нынешней Украины очень характерная. Яценюк, став премьером на Майдане 22 февраля 2014 года в результате прямого голосования митингующих, создал правительство, которое тут же приступило к дележу, распилу и откату по всем направлениям сразу — в банковской сфере, в оборонке, агропромышленности и энергетике. Короче, брали все, до чего могли дотянуться. А тогда было еще до чего дотягиваться.

Вообще, Байден, будучи доктором юриспруденции в США, с Порошенко и Украиной не церемонился. В том смысле, что никаких юридических процедур при назначении и увольнении украинских чиновников не считал возможным соблюдать. Например, генпрокурора Шохина приказал уволить в течение дня (во время своей однодневной командировки в Киев), назвав его сукиным сыном за то, что тот покрывал коррупционеров в собственной правоохранительной структуре. И Шокина уволили, как потом заявил бывший генпрокурор с нарушением трудового законодательства — по собственному «желанию Шокина», которое он, по его утверждению, никому (то есть прежде всего президенту Порошенко) не заявлял.

С Яценюком была немного другая история. Байден, начиная с осени 2015-го года, также неоднократно говорил Порошенко, что премьера надо убрать. И даже тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт , уже не намекал, а прямым текстом призывал Порошенко убрать Яценюка.

Но Порошенко уперся. И вовсе не потому, что Яценюк был ему чем-то особенным дорог. Просто Порошенко нужно было додавить администрацию США , довести ее до той точки, когда там, в Вашингтоне, ему скажут: кто угодно, только не Яценюк. И это произошло. И тогда Порошенко предложил своим кураторам в США заменить Яценюка на своего, выросшего под крылом президента из карманного мэра Винницы в вице-премьеры правительства Украины Владимира Гройсмана . А вместо Шокина генпрокурором стал для Порошенко «свой в доску» Юрий Луценко

Так администрация президента США, не понимая украинских реалий, поменяла шило на мыло. Вместо коррумпированного, но все-таки профессионала Шокина, генпрокурором стал не менее коррумпированный, но даже не имеющий юридического образования Юрий Луценко. А вместо более-менее самостоятельного Яценюка правительство возглавил «человек Порошенко » Гройсман.

И Гройсман поначалу, не особо сопротивляясь, подписал ряд распоряжений правительства в пользу своего шефа Порошенко — госзаказы по завышенным ценам на бронетехнику и прочее.

Другое дело, что со временем Гройсман начал свой собственный дрейф в политике и ушел от Порошенко. Но это было позже.

«Беги, Кролик, беги»

Убрать Яценюка на рубеже 2015-2016-го было не просто еще и по другим причинам. Яценюк имел и имеет по сегодняшний день самую крупную фракцию «Народного фронта» (НФ) в парламенте Украины, которая слившись в коалиции с Блоком Петра Порошенко (БПП), получила необходимое большинство в 226 голосов. Поэтому убрать Яценюка просто так Порошенко не мог — это грозило ему потерей управляемости парламентом и, возможно, досрочными выборами в Верховную Раду, что президента категорически не устраивало.

Поэтому слить Яценюка предполагалось технично. То есть, сначала скомпрометировать (а этого «добра» у Порошенко на своего коллегу Яценюка было более чем достаточно), потом устроить ему мощную компанию «черного пиара», а уже позже прихлопнуть «чужими руками». Продолжалось это три месяца, в течение которых в СМИ поливали грязью Яценюка из всех брандспойтов, а по всей Украине были размещены билборды с единственной фразой «Беги, кролик, беги» (Яценюка часто на Украине называют за некоторое внешнее сходство «Кроликом»).

Опороченный Яценюк согласился на отставку без дополнительных условий и осложнений. Так, Порошенко смог избежать парламентского кризиса и сохранить управляемость Верховной Радой.

А вот новое правительство, в которое через тогда еще весьма покладистого Гройсмана члены команды Порошенко напихали своих представителей, стало оглядываться окрест и с интересом искать, чего бы еще можно было после Яценюка «прихватизировать» или перераспределить.

И неосторожно решили перераспределить газовые и прочие активы депутата парламента и газового олигарха Александра Онищенко . Неосторожно потому, что не учли важного обстоятельства — через Онищенко президент Порошенко финансировал кампанию против Яценюка. А Онищенко, понимая, что когда-то за все придется отвечать, оказывается, все свои разговоры и переговоры с членами команды Порошенко и самим президентом записывал. И теперь, когда Онищенко, сначала лишили активов, а потом даже предполагали усадить в тюрьму, бежал на Запад, вскрылось, что кампанию по дискредитации Яценюка организовал и проплатил (скорее всего черным налом с откатов) президент Порошенко. И что обошлось это все в 30 миллионов долларов.

Об этом Онищенко, уже находясь в глубокой эмиграции, рассказал украинским журналистам, продемонстрировав для убедительности аудиозаписи. А потом написал и книгу «Петр Пятый», имея в виду Порошенко и его команду, погрязшую в коррупции и нечестных схемах отъема собственности и должностей, частью которой был и сам Онищенко.

«Чистое будущее», сложенное в «грязный рюкзак»

И вот теперь получается, что организация кампании против бывшего премьера Яценюка не просто «черный пиар», а уголовное статья о «Вмешательстве в деятельность государственного деятеля», то есть экс-премьер-министра. За это полагается штраф чуть более ста долларов. Но вот если при этом преступник использовал свое служебное положение, то — заключение в тюрьму сроком до двух лет. А использовал свое служебное положение в этой истории пока единственный известный всей Украине персонаж, — президент Петр Порошенко, о чем написал в своей книге его «решала» Онищенко. А по факту публикации МВД возбудило дело и теперь делает вид, что ищет организатора преступного «вмешательства». А он, организатор, вот он — каждый день из всех телевизоров говорит о чистоте помыслов и борьбе с коррупцией…

"Нужно назвать всё своими именами. Будущее должно быть без этой грязи — продавцов дискредитации, голосов и фейков, покупателей и исполнителей", — заявил по поводу возбуждение уголовного дела с перспективой вынести обвинения президенту Порошенко глава МВД Аваков на своей странице в Твиттере.

Но тут возникает вопрос. А чего, собственно, ждали два года с момента «вмешательства в деятельность» Яценюка следственные органы? Или даже полтора, с того момента, как Онищенко объявил в СМИ, что располагает аудиозаписями того, как ему поручают «размазать премьера»?

То есть, почему про «чистое будущее» Аваков вспомнил 11 мая 2018 года?

Как мы уже писали ранее, конфликт между президентом и министром МВД носит характер политического, а не юридического и даже не морального противостояния. Порошенко хочет идти на второй президентский срок без каких-либо обязательств перед своими партнерами по парламентской коалиции и прежде всего НФ и министром МВД Аваковым. На что рассчитывает Порошенко со своими 6 процентами голосов поддержки у избирателей и более 70 процентов антирейтинга, — вопрос отдельный. Хотя и об этом мы уже тоже неоднократно писали.

Для Яценюка и Авакова поход во власть вместе с Порошенко — единственный шанс сохранить себя в политике. А для Порошенко — наоборот, в союзе с ними, полностью скомпрометированными (с его же участием, кстати), угроза окончательно утонуть в политическом омуте Украины. Вот они и навязываются Порошенко, а он их избегает.

Тогда Аваков, заочно но громогласно шантажируя президента, заявил, что правящая коалиция не видит в Порошенко кандидата на будущих выборах и вообще они против президентской республики, за — парламентскую, в которой президент будет лицом номинальным. Услышав это, Порошенко ровно через месяц после заявления Авакова, то есть день в день, 4 мая, через полностью подконтрольный президенту Соломенский суд Киева арестовал имущество министра МВД под предлогом рассмотрения в суде дела сына министра, обвиняемого в «рюкзачной афере».

И вот теперь Аваков, тоже день в день, но ровно через неделю после ареста его имущества по "рюкзачному делу", 11 мая ответил президенту уголовным делом «о вмешательстве».

Конечно, никакого отношения к «чистоте будущего», как и борьбе с коррупцией в «рюкзачном деле», это не имеет.

Просто, втюхивая через соцсети и СМИ электорату идеи борьбы за высокие принципы, украинские политиканы выясняют таким образом отношения между собой у кормушки.

И ничего иного в этой истории нет.