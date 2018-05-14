Порошенко предложил ЕС взять шефство над Донбассом

Порошенко предложил странам ЕС взять шефство над городами Донбасса

«Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко поблагодарил Церетели за поддержку ассамблеей Украины в борьбе с «российской агрессией».

Стороны обсудили мирное урегулирование в Донбассе, в частности, инициативу по размещению миротворческой миссии ООН , а также отметили необходимость продолжения санкций в отношении России , добавили в пресс-службе.

Ранее Порошенко пообещал обеспечить мир на украинской земле.