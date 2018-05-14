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Порошенко предложил ЕС взять шефство над Донбассом
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Порошенко предложил странам ЕС взять шефство над городами Донбасса 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели предложил ему инициативу по шефству стран Евросоюза над отдельными городами Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Порошенко поблагодарил Церетели за поддержку ассамблеей Украины в борьбе с «российской агрессией».
Стороны обсудили мирное урегулирование в Донбассе, в частности, инициативу по размещению миротворческой миссии ООН, а также отметили необходимость продолжения санкций в отношении России, добавили в пресс-службе.
Ранее Порошенко пообещал обеспечить мир на украинской земле.
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