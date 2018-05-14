На Украине обнаружили коррупцию в обращении нардепа Дейдея к генпрокурору

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так указали, что, пребывая в статусе нардепа, Дейдей в сентябре 2017 года вопреки требованиям пункта 3 части первой статьи 28 закона и частей второй и третьей статьи 8 закона «О статусе народного депутата Украины», пользуясь предоставленными депутатскими полномочиями, обратился с генпрокурором с запросом, который был ему выгоден.

В НАПК подчеркнули, что в данном случае представительские полномочия Дейдея и его частный интерес вошли в противоречие, что повлияло на объективность и непредвзятость обращения в главе ГПУ.

«В этом случае имеются признаки нарушения требований закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрено частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — указали в НАПК.

Там также рассказали, что в агентство уже приглашали депутата для дачи объяснений 10 мая, однако он не явился. Дейдея попросили явиться в НАПК 16 мая.

В сентябре прошлого года Дейдей опубликовал письменное обращение к генеральному прокурору Юрию Луценко , в котором обвинил одесского бизнесмена и владельца Kadorr Group Аднана Кивана в махинациях и призвал главу ГПУ расследовать поведение Кивана. Он заявил, что убытки от действий предпринимателя составляют не менее $250 млн Евгений Дейдей — уроженец Рени Одесской области. Ряд СМИ указывал на то, что в Одессе у Дейдея есть свои интересы.

В мае прошлого года Луценко заявил, что в Раду направлен запрос о снятии с Дейдея депутатской неприкосновенности по подозрению в незаконном обогащении.