Премьер-министр Польши назвал регион Украины, откуда приехало большинство мигрантов

Данные о численности украинских мигрантов, озвученные польскими чиновниками, расходятся. В середине апреля глава дипмиссии Польши в Киеве Ян Пекло сообщил, что в его стране работают и учатся около 2 млн украинцев.

«Из Украины прибыло в Польшу около 1,5 миллиона человек. Из этого количества значительная часть прибыла с Донбасса, из районов, объятых войной», — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В свою очередь, директор компании по трудоустройству иностранцев EastWestLink Анджей Коркус рассказал, что с каждым днём в Польшу приезжает всё больше выходцев из центральной и восточной Украины, где часто даже не говорят на украинском. В связи с этим им ещё сложнее понять польский язык, чем жителям западной Украины, что приводит к проблемам в адаптации и общении с коллегами.

Польский рынок труда столкнулся с острым дефицитом кадров из-за старения нации и эмиграции молодёжи в Западную Европу. В стране, население которой насчитывает 38 млн человек, работает всего 16 млн Смягчить последствия сложившейся ситуации позволил приток рабочей силы из-за границы. По оценке Союза предпринимателей и работодателей Польши, для стабилизации ситуации необходимо дополнительно привлечь не менее 5 млн сотрудников. В рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики», составленном изданием Dziennik Gazeta Prawna,

Трудовая миграция украинцев имеет несколько тенденций: растёт доля приехавших на заработки в Польшу первый раз, — таковых насчитывается 41,3%; Родину покидают всё больше молодых специалистов с высшим образованием; если раньше почти все приезжие были из регионов Западной и Центральной Украины, то сейчас за границу едут и выходцы с востока и юга страны.

С 2013 по 2016 годы объем средств, заработанных украинцами в Польше, вырос с 3,6 млрд до 12,6 млрд злотых. При этом на покрытие своих потребностей мигранты тратят всего около 34,2% дохода, а остальное отправляют родным. По данным Национального банка Украины, сумма денежных переводов из Польши выросла в 2,5 раза и составила 8,1 млрд злотых.

В прошлом году 60% мигрантов объяснили свое решение уехать более высоким уровнем оплаты труда, но при этом за три года выросло количество тех, кто в качестве основной причины называли ухудшение политической ситуации на Украине. Похоже, всё меньше украинцев связывают своё будущее с Родиной: всего 2,4% студентов, обучающихся в Польше, планируют вернуться домой, 36,6% — хотят остаться в Польше навсегда, 32,5% — собираются приезжать на заработки, а 22% — рассматривают Польшу как плацдарм для переезда в другие страны.