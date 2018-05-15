«Возвращаются к реалиям»: окружение Порошенко выводит «формулу» российского Крыма

"Крымчане всегда тяготели к России, а не к Украине — это факт, и советник украинского президента ничего нового не открыл. Хотя он явно заблуждается по поводу того, как Крым заселялся — туда не ссылали со всей страны, население полуострова формировалось веками и посредством самых разных факторов. Я, к примеру, коренной крымчанин во многих поколениях, а один из моих прадедов был греком. Население Крыма разнообразно, но всегда отличалось пророссийскими симпатиями.

Здесь любят русский язык и культуру, хорошо знают русскую историю, местные жители не отделали себя от РФ даже после рампада СССР. Потому заявления на эту тему в окружении Порошенко звучат на удивление здраво. Особенно с учетом того, что в последнее время в Киеве вообще озвучивают чушь, даже отдаленно на правду не похожую. Отголоски здравого смысла в украинской власти можно только приветствовать", — отмечает парламентарий.

Советник президента Украины Петра Порошенко Александр Пасхавер согласился с утверждением украинского писателя Василия Шкляра, назвавшего крымчан «природными россиянами». «Конечно, именно в Крым, в отличие от Донбасса, на протяжении десятилетий заселялись отставники и их семьи со всего Советского Союза, поэтому там действительно население может относиться к Украине, не скажу, что с ненавистью, но они могут себя чувствовать ближе к России. Это правда, да», — заявил Пасхавер.

"В Киеве прекрасно понимают, что крымчане голосовали за воссоединение с Россией добровольно, а не под дулами автоматов, как твердит украинская пропаганда. «Вежливых людей» мы в 2014 году восприняли не как захватчиков, а как защитников от надвигавшейся страшной беды. На полуостров тогда надвигалась война. Стоит вспомнить, что сделали с автобусами, в которых ехали протестовавшие против Майдана крымчане. На площади перед зданием Верховного совета Крыма 26 марта нам однозначно дали понять: если не подчинимся, нас заставят.

Также в Киеве прекрасно осознают: референдум прошел абсолютно легитимно, и если его повторить, результаты сейчас за воссоединение с Россией будут даже выше. Это подтвердили и последние выборы президента РФ — крымчане единодушно вышли на избирательные участки и показали свои симпатии. Но Киев, зная все это, никогда не признает. Власти Украины подыгрывают националистам — в основном это выходцы с Западной Украины. «Правые» всегда были агрессивной частью украинского народа, которая не воспринимает аргументов и не способна на дискуссию, скатываясь на брань и угрозы. Эти люди запугали всю Украину", — подчеркивает сенатор.

Признание неизбежного

Украинский писатель Василий Шкляр ранее заявил, что жители полуострова находятся «в эйфории от того, что живут в России». Он также отметил, что Крым никогда по-настоящему не был частью Украины, а попытки «вернуть» его обратно безрезультативны. «Крым — это чужая территория. И нечего себя дурить, заявляя об обратном, учитывая, сколько украинцев на самом деле живет на полуострове», — сказал писатель. Подобные мысли все чаще звучат на Украине. Главный редактор одесского онлайн-издания «Таймер» Юрий Ткачев заявлял, что Киев не в состоянии финансово обеспечивать полуостров.

Силовая смена власти на Украине зимой 2014 года и ряд действий новых властей в Киеве вызвали резкий всплеск политической активности в Крыму. Крым объявил о своей независимости от Украины и желании вступить в состав РФ по результатам референдума 16 марта 2014 года. Официальный Киев правомочность проведения референдума не признал. Во время этого голосования практически все население полуострова высказалось в пользу вступления в состав России. В марте-апреле российские органы власти провели все необходимые процедуры, и процесс присоединения полуострова был завершен.

"Крымчане отнюдь не ненавидят Украину и ее граждан, не было этого чувства и когда полуостров находился в составе Украины. Сегодня мы радуемся, когда жители соседней страны приезжают отдыхать в Крым, искренне сопереживаем их проблемам. По большому счету, нам их очень жаль — проблемы у них растут как снежный ком и ложатся на плечи обычных людей. Ни о какой ненависти речи не идет.

Киев же, напротив, делает все, чтобы разжечь ненависть. Нам устроили блокаду, обрезав свет, воду и торговлю еще в 2014 году, но крымчане это благополучно пережили. Украинцам внушается, что мы предатели и изменники, что нас нужно презирать и карать. Крымчан, едущих по недомыслию на Украину, арестовывают и обвиняют непонятно в чем. При этом наше мнение украинцам даже не дают услышать — власти глушат все российские СМИ на Украине, а в последнее время дошло и до арестов журналистов. Там пытаются приравнять термины «крымчанин» и «изменник», что в корне неверно. Мы никогда не мыслили себя частью Украины, потому не можем ей изменить.

Власти Украины запугивают и оболванивают собственное население. Они устроили «охоту» на крымчан и россиян, стараясь отловить и репрессировать нас. Но даже несмотря на это, у нас нет ненависти. Отношения Украины с РФ всегда будут хорошие, и никакие «порошенки» и прочие политики этого не изменят. Они могут лишь испортить отношения на 5-10 лет, но для истории это мелочь. Украина от России никуда не отойдет, это реалии, которые Киеву нужно понимать и принимать", — заключает Сергей Цеков.