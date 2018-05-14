В Сеть попали фото с выпускного дочерей Порошенко 

18-летние дочери украинского президента Петра Порошенко закончили Concord College Великобритании. Ежегодное обучение здесь стоит примерно три млн рублей.
На днях там прошел выпускной, несмотря на то, что последний экзамен учащимся предстоит лишь 30 июня.
В день традиционной фотосессии студенты отправились к расположенному неподалёку от колледжа старинному замку 18 века Актон-Барнелл.
Сейчас двойняшки Александра и Евгения готовятся к поступлению в вуз. До своей учебы в Британии они окончили Кловского лицея иностранных языков Киева.
Как правило, выпускники этого колледжа поступают в престижные вузы: Оксфорд и Кембридж, LSE и Imperial College.
По данным Страна.ua, старший сын Петра Порошенко Алексей посоветовал ему отправить сестер и брата Михаила в «Конкорд». Он сам окончил Лондонскую экономическую школу, после чего вернулся в Винницу, где работает депутатом.
Ранее «Ридус» писал о детях российских чиновников и парламентариев, которые получают образование за границей и не планируют возвращаться на родину.