В Сеть попали фото с выпускного дочерей Порошенко

18-летние дочери украинского президента Петра Порошенко закончили Concord College Великобритании . Ежегодное обучение здесь стоит примерно три млн рублей.

На днях там прошел выпускной, несмотря на то, что последний экзамен учащимся предстоит лишь 30 июня.

В день традиционной фотосессии студенты отправились к расположенному неподалёку от колледжа старинному замку 18 века Актон-Барнелл.

Сейчас двойняшки Александра и Евгения готовятся к поступлению в вуз. До своей учебы в Британии они окончили Кловского лицея иностранных языков Киева.

Как правило, выпускники этого колледжа поступают в престижные вузы: Оксфорд и Кембридж, LSE и Imperial College.

По данным Страна.ua, старший сын Петра Порошенко Алексей посоветовал ему отправить сестер и брата Михаила в «Конкорд». Он сам окончил Лондонскую экономическую школу, после чего вернулся в Винницу, где работает депутатом.