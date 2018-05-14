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Украинские боевые дельфины погибли в Крыму — постпред Порошенко
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Украинские боевые дельфины погибли в Крыму — постпред Порошенко 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
После аннексии Крыма боевые дельфины, принадлежавшие Военно-морским Силам ВСУ Украины и находящиеся в Севастополе, отказались подчиняться российским оккупантам, отказались от пищи и погибли от голода.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL.UA рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
«С животными связана очень печальная история, которую мне рассказывали», — сообщил он.
По словам Бабина, «дрессированные ВМС в Севастополе дельфины контактировали со своими тренерами через специальные свистки. Россияне получили эти свистки и все остальное специальное имущество соответствующей воинской части, но дрессированные животные отказались не только взаимодействовать с новыми российскими тренерами, но отказались от пищи и спустя какое-то время погибли».
«Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины», — подчеркнул постпред президента.
Он также рассказал о том, что по состоянию на 2018 год Военно-морскими Силами ВСУ не введется никакая практическая или научно-исследовательская работа по использованию морских млекопитающих. «Военные части, которые занимались этим, вышли из оккупированного Крыма без имущества и животных», — уточнил Бабин.
Как писал OBOZREVATEL.UA, в сентябре 2014 года так называемый и.о.губернатора Севастополя Сергей Меняйло заявил о том, что крымский государственный океанариум, где проходят подготовку боевые дельфины, полностью переподчинен Минобороны России.
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