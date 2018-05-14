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Украинские боевые дельфины не подчинились россиянам
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Киев: Украинские боевые дельфины в Крыму погибли, но присяге не изменили 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Принадлежавшие ВМС Украины боевые дельфины, которые находились в Севастополе, якобы погибли от голода, потому что «отказались подчиняться» россиянам, заявил представитель президента Украины Борис Бабин.
«С животными связана очень печальная история, которую мне рассказывали», — приводит его слова «Обозреватель».
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Бабин заявил, что дрессированные дельфины «контактировали со своими тренерами через специальные свистки», а россияне, получившие эти свистки и все остальное специальное имущество, якобы не смогли управиться с дельфинами — животные якобы «отказались от пищи и спустя какое-то время погибли».
«Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины», — заявил Бабин.
В декабре 2014 года власти Крыма сообщали, что Севастопольский океанариум с боевыми дельфинами продолжает функционировать.
В мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов — база Сан-Диего в США и Севастополь.
Добавим, что в 2016 году Минобороны покупало боевых дельфинов, это связывалось с естественным процессом старения животных, обучаемых в Севастопольском океанариуме.
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