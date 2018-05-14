Украинские политики встретились в Москве и обвинили друг друга в предательстве

В ходе программы Симоненко, которого Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в подготовке к свержению власти в стране, заявил, что на Украине в ежедневном режиме укрепляется фашистская диктатура. Также политик рассказал, что во время в шествие «Бессмертного полка» в Киеве были внедрены «шпионы», которые выявляли у участников акции запрещенную символику и сдавали их полиции.

Экс-депутат Марков, несколько лет живущий в России , поинтересовался у Симоненко, каким образом тому удалось покинуть территорию Украины после того, как сотрудники СБУ нашли у него пистолет с глушителем и патроны.

«Я действительно в Киеве живу. А кое-кто сбежал и не живет в Киеве», — парировал ему Симоненко, отметив, что его «постоянно притесняют». В ответ Марков назвал его агентом СБУ и швырнул в него мелочью.

«Вот твои 30 серебренников, Иуда! Вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем. Этот человек — агент СБУ, завербованный, его хотят на выборы пустить… Меня пытались вербовать, делать из меня управляемую пророссийскую оппозицию. Я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса», — сказал Марков.