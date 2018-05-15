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Савченко захотела отсидеть 22 года в российской тюрьме
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Савченко захотела отсидеть 22 года в российской тюрьме 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко готова отсидеть в тюрьмах Российской Федерации 22 года. С таким заявлением она выступила в Шевченковском районном суде Киева, который во вторник, 15 мая рассматривает дело о продлении меры пресечения, передает телеканал NewsOne.
Подозреваемая в подготовке теракта в Киеве и покушении на жизнь высших государственных лиц Украины Савченко сказала, что готова вернуться в российскую тюрьму, если в списки обмена между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса будут внесены 60 пленных украинских солдат, а в списке обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ окажутся несколько крымских татар, против которых, по мнению киевских властей, Россия ведет репрессивную политику.
«Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ», — сказала Савченко.
В понедельник депутат Рады обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о содействии в обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко в середине марта, ее подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко. Генпрокуратура Украины представила видео, на котором Савченко обсуждает государственный переворот на Украине с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, который также был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.
В марте 2016 года Савченко была приговорена в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству под Луганском российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Через два месяца ее по просьбе родственников погибших помиловал российский президент Владимир Путин, она вернулась на родину.
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