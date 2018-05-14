Мингарелли: Украина имеет ужасный имидж в ЕС 

На специальной общей встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе европейский дипломат отметил, что украинский вопрос в ЕС всегда обсуждается в негативном контексте, например коррупции, военных действий в Донбассе, проституции и ситуации в Чернобыле.
«Только несколько стран реально поддерживают Украину. Большинство государств-членов ЕС хотят не портить своих отношений с Россией из-за Украины, Грузии или Молдовы. Это так потому, что имидж вашей страны в ЕС просто ужасный, и очень немногие люди на Западе знают, какой на самом деле является Украина», — заявил представитель Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.
В качестве преимуществ страны он назвал большую территорию и расположение в центре Европы, плодородные земли, численность населения около 40 млн человек, наличие трудовых ресурсов, готовых работать за $200 в месяц, большой туристический потенциал, налаженное производство ракет, спутники и двигатели для самолётов.
«Если бы в ЕС больше людей знали об этой реальности, у меня нет сомнения, что у вас было бы больше друзей. Люди в ЕС являются друзьями России, потому что они любят Достоевского, Прокофьева, Толстого. Они поддерживают Россию, потому что верят, что это хорошо для их бизнес-интересов. Если бы они знали, что у них есть возможность установить очень глубокие и тесные связи с богатой страной, которая называется Украина, несомненно, вы бы имели гораздо больше стран, поддерживающих вас в ЕС», — заявил Мингарелли.
Богатой Украину сложно назвать. В марте госдолг обновил рекорд, достигнув показателя $77,4 млрд Спустя четыре года после смены власти экономическое положение Украины заметно ухудшилось: если в 2013 году государственный и гарантированный государством долг составлял 40% ВВП, то к концу прошлого года больше 80% ВВП (примерно $1900 на каждого жителя страны). С 2013 по 2016 годы объём ВВП на душу населения сократился с $4075 до $2221. До проведения еврореформ среднемесячная зарплата и пенсия равнялись $408 и $112 соответственно, а сегодня $267 и $48. Более того, власти страны вынуждены проводить крайне не популярные среди населения реформы ради получения очередного транша МВФ.