Мингарелли: Украина имеет ужасный имидж в ЕС

На специальной общей встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе европейский дипломат отметил, что украинский вопрос в ЕС всегда обсуждается в негативном контексте, например коррупции, военных действий в Донбассе, проституции и ситуации в Чернобыле

«Только несколько стран реально поддерживают Украину. Большинство государств-членов ЕС хотят не портить своих отношений с Россией из-за Украины, Грузии или Молдовы . Это так потому, что имидж вашей страны в ЕС просто ужасный, и очень немногие люди на Западе знают, какой на самом деле является Украина», — заявил представитель Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.

В качестве преимуществ страны он назвал большую территорию и расположение в центре Европы, плодородные земли, численность населения около 40 млн человек, наличие трудовых ресурсов, готовых работать за $200 в месяц, большой туристический потенциал, налаженное производство ракет, спутники и двигатели для самолётов.

«Если бы в ЕС больше людей знали об этой реальности, у меня нет сомнения, что у вас было бы больше друзей. Люди в ЕС являются друзьями России, потому что они любят Достоевского, Прокофьева, Толстого. Они поддерживают Россию, потому что верят, что это хорошо для их бизнес-интересов. Если бы они знали, что у них есть возможность установить очень глубокие и тесные связи с богатой страной, которая называется Украина, несомненно, вы бы имели гораздо больше стран, поддерживающих вас в ЕС», — заявил Мингарелли.