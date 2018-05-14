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Михаил Дегтярев: «Украинская власть, предлагающая запретить трансляцию ЧМ, все больше напоминает неандертальцев»
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Михаил Дегтярев: «Украинская власть, предлагающая запретить трансляцию ЧМ, все больше напоминает неандертальцев» 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев усомнился в адекватности украинских политиков, которые сегодня, 14 мая, предложили законодательно запретить трансляции чемпионата мира по футболу в России.
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Напомним, группа депутатов фракции «Радикальной партии» предложила Верховной раде запретить трансляцию на Украине матчей ЧМ, соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте украинского парламента.
— Украинская власть все больше напоминает неандертальцев. Людей, начисто лишенных какой-либо политической и общечеловеческой культуры, — отметил Дегтярев. — Они боятся, что украинские граждане узнают, что в России все хорошо. По мнению украинской пропаганды, Россия уже давно развалилась и влачит жалкое существование. Украинские пропагандисты как рассуждают: если украинский народ узнает, что в России в 11 городах, принимающих чемпионат, отстроены новейшие стадионы, гостиницы, аэропорты, да еще и построен Крымский мост раньше срока, то это приведет к очередной волне недовольства украинцами своей властью. Поэтому украинское руководство спешит оградить свое население от позитивных новостей из России.
Чемпионат мира, который стартует у нас ровно через месяц, является самым ярким спортивным событием мира 2018 года. Мы ожидаем сотни тысяч болельщиков со всех стран и покажем им свое гостеприимство. (Андрей СИЗЯКИН)
Напомним, матчи ЧМ-2018 будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.
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