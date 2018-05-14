20-й саммит Украина-ЕС пройдет 9 июля 

Киев, 14 мая /Синьхуа/ — Очередной, 20-й по счету саммит Украина-ЕС состоится 9 июля в Брюсселе. Об этом сегодня в Киеве заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, слова которого цитирует агентство «Интерфакс-Украина».
Выступая на встрече, прошедшей в Европейской бизнес-ассоциации, Х. Мингарелли отметил, что Киев и Брюссель уже согласовали несколько тем предстоящего саммита. В частности, в их число войдут борьба с коррупцией в Украине, имплементация Минских соглашений и макрофинансовая помощь Евросоюза.
Кроме того, официальный Киев хочет обсудить возможность присоединения Украины к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу и единому цифровому рынку.
Напомним, что 19-й саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве 12-13 июля 2017 года. —0—