Ещё
20-й саммит Украина-ЕС пройдет 9 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

20-й саммит Украина-ЕС пройдет 9 июля 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Киев, 14 мая /Синьхуа/ — Очередной, 20-й по счету саммит Украина-ЕС состоится 9 июля в Брюсселе. Об этом сегодня в Киеве заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, слова которого цитирует агентство «Интерфакс-Украина».
Выступая на встрече, прошедшей в Европейской бизнес-ассоциации, Х. Мингарелли отметил, что Киев и Брюссель уже согласовали несколько тем предстоящего саммита. В частности, в их число войдут борьба с коррупцией в Украине, имплементация Минских соглашений и макрофинансовая помощь Евросоюза.
Кроме того, официальный Киев хочет обсудить возможность присоединения Украины к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу и единому цифровому рынку.
Напомним, что 19-й саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве 12-13 июля 2017 года. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Украина проведет конкурс на аренду земли под строительство солнечной электростанции вблизи Чернобыльской станции Смена формата силовой операции в Донбассе не отразилась на Минских переговорах -- Л. Кучма Более 4,4 млн украинцев пострадали от конфликта в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»86
Песков: дедлайн Медведева приближается49
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ287
Кобзон отказался открывать Крымский мост53
Украина наказала Сурганову11
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
04:31
Песков: дедлайн Медведева приближается
Политика
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение