«Фраза»: В Украине продолжается эпидемия туберкулеза. Заболеть может каждый

Как сообщает «Погляд» со ссылкой на эксперта Европейского бюро ВОЗ Огтая Гозалова, «каждый пятый больной в мире приходится на Украину ». «В Украине продолжается эпидемия туберкулеза» — убежден Гозалов.

При этом почти 20% случаев туберкулеза в Украине остаются без должного и своевременного обследования.

Проблема усугубляется тем, что в зоне риска находится практически каждый. Шанс заболеть в данном случае не зависит ни от социального положения человек, ни от условий его проживания, ни от работы, так как подхватить туберкулезную палочку можно в любом общественном месте.

Заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина косвенно подтвердила тезис о том, что в Украине бушует эпидемия туберкулеза. Говоря о том, что темпы заболеваемости в прошлом году снизились на 5,5%, она подчеркнула, что «это хороший показатель, но недостаточный для того, чтобы преодолеть эпидемию».

В свою очередь, директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита указал, что на лечение больных туберкулезом правительство в этом году выделило 650 млн грн. По его словам, среди соответствующих учреждений распространены более 60 современных аппаратов, которые способны диагностировать туберкулез в течение 2-4 часов после обращения.

Для профилактики туберкулеза эпидемиологи рекомендуют:

— полноценно питаться;

— избавиться от вредных привычек;

— вести здоровый образ жизни;

— чаще бывать на свежем воздухе;

— своевременно проходить медицинские осмотры и профилактические прививки.

Главными симптомами болезни являются:

— кашель более 10 дней;

— беспричинное похудание;

— быстрая утомляемость;

— потеря аппетита;

— постоянная ночная потливость;

— незначительное повышение температуры.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2018 года стало известно, что в Одесской области в городе Белгород-Днестровский педиатр с открытой формой туберкулеза спокойно принимала пациентов в детской поликлинике.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поставила под сомнение эффективность проведения массовых флюорографических обследований с целью предотвращения вспышек туберкулеза. Тогда же она сообщила, что «в Украине за год от туберкулеза умирает 4000 пациентов. Это 11 человек каждый день».

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