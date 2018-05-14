Как Украина независимость потеряла

В XIX веке была популярна колониальная практика как вид отношений между сильными и слабыми государствами. Колония — это зависимая территория или страна, находящаяся под властью метрополии без самостоятельной политической или экономической власти. В те давние времена образование колоний являлось основным инструментом расширения сферы влияния империалистических государств.

С течением времени стали появляться международные законы, передовые страны в большинстве своем были вынуждены отказаться от своих империалистических привычек по созданию колоний, но как мы можем видеть, и на сегодняшний день в мире есть существуют примеры колониальной практики.

После революции в Украине в 2014 году к власти пришли новые люди, заявляющие что Украина наконец-то освободится от влияния России , станет независимой, наладит отношения со странами Запада, вступит в ЕС НАТО . На волне популярности после правильно поданных громких лозунгов и заявлений, народом Украины, уставшим от «совковой» постсоветской жизни, Порошенко был избран президентом.

И вот по прошествии четырех лет правления новой власти мы видим яркие «результаты» их действий. Мы все так же далеки от вступления в ЕС и НАТО, зато действительно освободились от влияния России. Однако цена этой «свободы» — независимость. Получив четыре транша от МВФ , Украина погрязла в долгах, и теперь правительство вынуждено принимать душащие наше население в финансовом плане законы, которые требует МВФ. Мы подружились с Европой и теперь не наш президент, а канцлер Германии договаривается с Россией о сохранении транзита газа через украинскую ГТС. Мы обратились за помощью к Америке, и она полностью взяла нас под контроль, фактически сделав своей колонией. США дали нам оружие, но запретили использовать его для деоккупации Донбасса (зачем бы оно еще нам понадобилось?), нам помогли деньгами, но взамен назначили «губернатора» Курта Волкера , в полномочия которого раньше входил только контроль ситуации на востоке страны, однако с недавних пор ему расширили полномочия, и теперь сфера его влияния не только Донбасс, но и вся Украина. Являясь спецпредставителем США по Украине, он выполняет роль представителя страны-покровителя, надзирающего за выполнением местными властями задач, полученных от США.

Разве за такую свободу и независимость мы боролись? Фактически наша власть не управляет Украиной, ей управляют международные организации и США, указывая, какие принимать законы, и как действовать в той или иной ситуации.