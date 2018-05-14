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Бывший командир Савченко захотел взять ее на поруки
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Бывший командир Савченко захотел взять ее на поруки 

Украина.ру 15 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает LB.ua.
Депутат Верховной Рады Сергей Мельничук, бывший комбат «Айдара» намерен просить Шевченковский районный суд Киева отдать ему на поруки депутата парламента Надежду Савченко, которая в 2014 году служила в его батальоне.
Об этом он заявил перед заседанием суда в понедельник. Он ответил утвердительно на вопрос, пришел ли он брать на поруки Савченко.
Сегодня суд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Савченко еще на два месяца.
Ранее — 23 марта — Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота, до 20 мая.
После ареста Савченко заявила о начале голодовки.
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