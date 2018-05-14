Бывший командир Савченко захотел взять ее на поруки

Об этом сообщает LB.ua.

Об этом он заявил перед заседанием суда в понедельник. Он ответил утвердительно на вопрос, пришел ли он брать на поруки Савченко.

Сегодня суд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Савченко еще на два месяца.

Ранее — 23 марта — Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота, до 20 мая.

После ареста Савченко заявила о начале голодовки.