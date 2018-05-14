Бывший командир Савченко захотел взять ее на поруки 

Об этом сообщает LB.ua.
Депутат Верховной Рады Сергей Мельничук, бывший комбат «Айдара» намерен просить Шевченковский районный суд Киева отдать ему на поруки депутата парламента Надежду Савченко, которая в 2014 году служила в его батальоне.
Об этом он заявил перед заседанием суда в понедельник. Он ответил утвердительно на вопрос, пришел ли он брать на поруки Савченко.
Сегодня суд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Савченко еще на два месяца.
Ранее — 23 марта — Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота, до 20 мая.
После ареста Савченко заявила о начале голодовки.