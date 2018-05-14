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«Я внук погибшего героя»: Одесский судья отказался судить человека за орден Отечественной войны
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«Я внук погибшего героя»: Одесский судья отказался судить человека за орден Отечественной войны 

Украина.ру 30 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на реестр судебных решений. Решение по делу было принято 12 мая. Фигурант уголовного производства накануне Дня Победы демонстрировал в Одессе флаг с изображением ордена Отечественной войны. Судья заявил, что не может считать это. «пропагандой тоталитарного режима»
«Я, ЛИЦО_3, являюсь внуком героически погибшего во время Великой Отечественной войны ЛИЦО_4 и внуком кавалера двух орденов «Отечественная война», инвалида Великой Отечественной войны 1 группы ЛИЦО_5. В силу этих обстоятельств, а также в связи с воспитанием меня в духе уважения к воинам, которые своими героическими подвигами и мужеством отстояли в тяжелых боях право народа Украины на жизнь и в духе уважения к героизму нашего народа во время Великой Отечественной Войны, его несгибаемой стойкости в борьбе с нацизмом, я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена «Отечественная война» в дни празднования народного и государственного праздника День Победы как пропаганду тоталитарного режима, поэтому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства», — указано в решении суда.
На Украине продолжается начавшаяся после смены власти в результате Майдана декоммунизация. Официальная позиция властей Украины состоит в том, что уравниваются два режима: нацистский и советский, который был членом антигитлеровской коалиции.
Кроме того, новую оценку получают колаборанты. Так, на Украине началась глорификация дивизии СС «Галичина», а также запрещенной в РФ УПА.
На День Победы близкие к президенту Украины Петру Порошенко организации пытались сорвать акцию «Бессмертный полк», проходившую в Киеве.
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