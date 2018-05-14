«Я внук погибшего героя»: Одесский судья отказался судить человека за орден Отечественной войны

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на реестр судебных решений. Решение по делу было принято 12 мая. Фигурант уголовного производства накануне Дня Победы демонстрировал в Одессе флаг с изображением ордена Отечественной войны. Судья заявил, что не может считать это. «пропагандой тоталитарного режима»

«Я, ЛИЦО_3, являюсь внуком героически погибшего во время Великой Отечественной войны ЛИЦО_4 и внуком кавалера двух орденов «Отечественная война», инвалида Великой Отечественной войны 1 группы ЛИЦО_5. В силу этих обстоятельств, а также в связи с воспитанием меня в духе уважения к воинам, которые своими героическими подвигами и мужеством отстояли в тяжелых боях право народа Украины на жизнь и в духе уважения к героизму нашего народа во время Великой Отечественной Войны, его несгибаемой стойкости в борьбе с нацизмом, я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена «Отечественная война» в дни празднования народного и государственного праздника День Победы как пропаганду тоталитарного режима, поэтому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства», — указано в решении суда.

На Украине продолжается начавшаяся после смены власти в результате Майдана декоммунизация. Официальная позиция властей Украины состоит в том, что уравниваются два режима: нацистский и советский, который был членом антигитлеровской коалиции.

Кроме того, новую оценку получают колаборанты. Так, на Украине началась глорификация дивизии СС «Галичина», а также запрещенной в РФ УПА.