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Юрий Бойко: Попустительство полиции бандам радикалов — главная причина разгула преступности в Киеве
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Юрий Бойко: Попустительство полиции бандам радикалов — главная причина разгула преступности в Киеве 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады заявил лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко. Он подчеркнул, что причиной этого является бездеятельность украинской власти по пресечению действий радикально настроенных националистических организаций, что как следствие, ярко проявилось в период празднования Дня Победы в этом году. Об этом сообщается в прямой трансляции канала NewsOne.
Он напомнил, что все началось еще 13 апреля, когда неонацисты из радикальной группировки С14 решили испортить праздник ветеранам, которые пришли возложить цветы в память о советском военачальнике генерале Ватутине. Продолжилось это в Одессе, когда на марше неонацистов 2 мая звучали ксенофобские высказывания, и далее — блокированием канала «Интер» и хулиганскими действиями в доме одного из владельцев канала, депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина.
«Спусковым крючком разгула радикализма и неонацизма в центре Киева стали события 31 августа 2017 года, когда был совершен теракт под стенами парламента и в результате взрыва гранаты погибли 4 нацгвардейца, которые защищали депутатов», — заявил Бойко.
По словам депутата, виновные так до сих пор и не понесли наказания. Такое попустительство со стороны украинских властей в отношении расследования резонансных преступлений и привело к разгулу террора в столице в настоящее время.
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