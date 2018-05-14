Юрий Бойко: Попустительство полиции бандам радикалов — главная причина разгула преступности в Киеве

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады заявил лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко . Он подчеркнул, что причиной этого является бездеятельность украинской власти по пресечению действий радикально настроенных националистических организаций, что как следствие, ярко проявилось в период празднования Дня Победы в этом году. Об этом сообщается в прямой трансляции канала NewsOne.

Он напомнил, что все началось еще 13 апреля, когда неонацисты из радикальной группировки С14 решили испортить праздник ветеранам, которые пришли возложить цветы в память о советском военачальнике генерале Ватутине. Продолжилось это в Одессе, когда на марше неонацистов 2 мая звучали ксенофобские высказывания, и далее — блокированием канала «Интер» и хулиганскими действиями в доме одного из владельцев канала, депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина

«Спусковым крючком разгула радикализма и неонацизма в центре Киева стали события 31 августа 2017 года, когда был совершен теракт под стенами парламента и в результате взрыва гранаты погибли 4 нацгвардейца, которые защищали депутатов», — заявил Бойко.

По словам депутата, виновные так до сих пор и не понесли наказания. Такое попустительство со стороны украинских властей в отношении расследования резонансных преступлений и привело к разгулу террора в столице в настоящее время.