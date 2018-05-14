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Эдуард Долинский показал украинского мэра, «разоблачившего» «московско-жидовскую» киевскую власть
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Эдуард Долинский показал украинского мэра, «разоблачившего» «московско-жидовскую» киевскую власть 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
На этом видео мэр украинского городка Сколе Владимир Москаль рассказывает, что власть в Украине «московско-жидовская», что во власти было от 70 до 95% евреев, анализирует Кабалу и Тору и приходит к выводу, что еврейских детей с детства учат кто враг и как его уничтожать, что евреи хотят смерти гоям, а если изолировать 50 самых богатых евреев, то войн не будет, и что мировое жидовство обеспечило Сталину победу.
«Четыре года тянется спектакль не украинской власти, а правильно сказать московско-жидовской власти».
«Из исторических справок, и сейчас Владимир Вятрович открывает исторические правдивые документы — после прихода большевиков во власти от 70 до 95 процентов были евреи, которые уничтожали нации и народы».
«Проанализировав из книги «Мафия и Украина» Павла Штепы выписку из Кабалы и Торы — это те книги на которых воспитываются молодые евреи с 10 лет. Их четко заставляют это читать, им это четко читают, им это вставляют, им даже не надо это вставлять в голову, потому что там уже воспитанием так научено, что он обязан учиться, он обязан знать потому, что то, что есть у нас голове — мы так делаем движения, берем оружие, направляем туда там где враг, потому что, ты знаешь где твой враг. Поэтому там с 10 до 18 лет там ребята четко подкованы, знают кто враг и как работать на его уничтожение.
Кстати, много в тех трудах уделяется смерти гоев. Гоями они считают всех, кроме иудеев. Всех — христиан, арабов, буддистов. Это не люди, для них они не люди. После прихода их к всемирному господству, потому что они четко идут к этому, формируют политику космополитизма и либерализма, чтобы уничтожить все нации, оставить политическую нацию, смешать всех в кучу, миграции, черные».
«Еще Генрих Форд произвел гениальную фразу: «Изолируйте 50 самых богатых ж_дов и войн в мире никогда не будет». Генри Форд — это мощная фигура».
«1941 год под Москвой Гитлер с войсками. Мировое жидовство думает кому дать деньги и оружие. И между двумя выбирают Сталина, запаковывают полностью от носков до оружия и происходит реально перелом».
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