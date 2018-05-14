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Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
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Гордон сожалеет о победе СССР в ВОВ: Украине было бы лучше с Гитлером 

Дни.ру 1 час назад
Фото: gordondmitry/facebook
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о возможном развитии событий, если бы в Великой Отечественной войне триумф был на стороне фашистской Германии. Он считает, что победа Адольфа Гитлера обернулась бы "большим благом" для советских людей.
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Гордон считает, что Гитлер целился захватить Украину, нефтяные промыслы Баку и выйти оттуда к Ирану. Он отметил, что Незалежная стала бы "аграрной немецкой республикой".
"Я вам скажу, Гитлер не собирался захватывать весь Советский Союз. Гитлер планировал дойти как минимум до Куйбышева — нынешняя Самара, как максимум — до Урала", — заявил журналист в эфире телеканала "112 Украина". "Если говорить о том количестве бед, смертей, увечий и так далее, то я думаю, что, если бы советская власть отошла бы за Уральский хребет, ей бы ничего не грозило", — сказал он.
Также Гордон считает, что на территории Украины осталось бы "столько людей, сколько было необходимо Гитлеру, чтобы кормить Европу хлебом", а остальные "наверняка погибли бы" или были бы вывезены в Германию для работы. "Все было бы отлично, если бы не было партизанской войны… Огромное количество людей сотрудничало с немцами", — заявил он.
Также журналист сказал, что сдал бы Ленинград немцам. Он объяснил это тем, что жизнь каждого человека дороже, чем "город Ленина".
Вместе с тем, Дмитрий Гордон признал, что его бы не существовало, так как он еврей, а нацисты его народ истребляли. По его словам, в печах погибли бы вместе с евреями цыгане и партизаны.
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