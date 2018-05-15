Известному российскому комику запретили видеться с матерью на Украине

18 мая Поперечный должен был выступить с концертом в Киеве. На Украине , где он заканчивал среднюю школу, проживает его мать и остались друзья.

Гражданское движение «Відсіч» («Отпор») сообщает в Facebook, что причиной запрета на въезд стала «антиукраинская позиция» артиста и «заявления в поддержку российской политики в Украине», в частности, присоединения Крыма

«О какой такой «антиукраинской» позиции вообще может идти речь? Вы хоть знаете, кто я и чем занимаюсь в России ? Конечно же нет — вы просто д*** (придурки), которые заваливают Службу безопасности Украины липовыми доносами», — обратился Поперечный к «Відсіч» в комментариях.

«Хотелось бы отметить, что у вас нет ни малейшего права запрещать мне въезд в страну, в которой я закончил среднюю школу, в которой живут мои друзья и одноклассники, а также моя мама. Вы, перепрошую (простите), совсем там *** дали (сошли с ума) со своими играми в вершителей человеческих судеб?» — вопрошает комик.