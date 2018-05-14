В Раду внесли законопроект о запрете трансляций с Чемпионата мира по футболу в России

КИЕВ, 14 мая. / ТАСС /. В Верховную раду внесли законопроект, который предлагает запретить трансляцию на территории Украины матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России . Соответствующий проект постановления внесен депутатами от Радикальной партии и партии «Самопомощь».

По мнению авторов, запрет на трансляцию футбольных матчей станет «актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора».

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила, что не будет вести трансляции Чемпионата, а Госпогранслужба призвала украинцев не ездить на матчи в РФ по соображениям безопасности.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.