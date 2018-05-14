В Раде предложили запретить на Украине транслировать матчи ЧМ-2018 

Депутаты фракции «Радикальной партии» предложили Верховной раде запретить трансляцию на Украине матчей чемпионата мира—2018, который пройдёт в России. Об этом говорится в проекте постановления на сайте украинского парламента. Ранее глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что телекомпания не будет транслировать ЧМ-2018, но при этом телекомпания ведёт переговоры о перепродаже прав на показ матчей с несколькими украинскими телеканалами.
Матчи мирового первенства пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня.