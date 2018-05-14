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Украина захотела признать трансляции матчей ЧМ-2018 незаконными
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Украина захотела признать трансляции матчей ЧМ-2018 незаконными 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Верховную Раду Украины внесли законопроект, согласно которому трансляции чемпионата мира по футболу-2018 предлагается признать незаконными. Об этом сообщает 112.ua.
«Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора станет запрет трансляции на Украине официальных мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу-2018, которые будут проводиться в Российской Федерации», — приводит издание содержание пояснительной записки.
Отмечается, что проект постановления был зарегистрирован главой парламентской фракции Радикальной партии Олегом Ляшко и председателем фракции «Самопомощь» Олегом Березюком, а также депутатами Игорем Мосийчуком и Андреем Лозовым.
11 мая сообщалось, что украинским болельщикам посоветовали воздержаться от поездок на чемпионат мира в Россию. По мнению официального представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, жителей страны могут завербовать или задержать за отказ сотрудничать с российскими властями.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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