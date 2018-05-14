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Судья в Одессе отказался судить мужчину за демонстрацию ордена ВОВ
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Судья в Одессе отказался судить мужчину за демонстрацию ордена ВОВ 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе судья взял самоотвод, отказавшись определять меру пресечения мужчине, обвиняемому в «пропаганде тоталитарного режима» из-за демонстрации флага с орденом Великой Отечественной войны.
В Малиновском райсуде Одессы судья Дмитрий Передерко отказался определить меру пресечения жителю города, разъезжавшему 9 мая на автомобиле с флагом, на котором изображен орден Великой Отечественной войны. Об этом пишет украинский портал strana.ua.
Передерко объяснил свое решение тем, что не считает это «пропагандой тоталитарного режима», после чего взял самоотвод.
«Я являюсь внуком воина, героически погибшего во время Великой Отечественной войны, внуком кавалера двух орденов Отечественной войны, инвалида Великой Отечественной войны I группы», — отметил Передерко.
В связи с чем судья отказался определять меру наказания одесситу.
«Я не могу расценивать факт демонстрации изображения Ордена Отечественной войны в дни празднования народного и государственного праздника "День Победы" как пропаганду тоталитарного режима, а потому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства», — сказано в решении суда.
Напомним, на Украине был принят закон, отменивший указ «Об увековечении Победы в ВОВ 1941-1945 годов». Термин «Великая Отечественная война» официально запрещено использовать, а также запрещена советская символика.
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