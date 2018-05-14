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Отключен пятый энергоблок Запорожской АЭС
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Пятый энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от сети для ремонта 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Ralf1969
Пятый энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от сети для проведения планового капитального ремонта, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинских АЭС компания "Энергоатом".
"Четырнадцатого мая 2018 года в 00.01 (совпадает с мск) энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового капитального ремонта длительностью 83 дня", — говорится в сообщении на сайте компании.
По данным компании, в понедельник на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока, на энергоблоке №4 продолжается плановый ремонт. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования и персонала нет, радиационный фон находится в норме.
Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.
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