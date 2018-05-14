«Иуда!»: украинские политики устроили скандал в программе Соловьева

Когда слово дали Маркову, тот не преминул назвать Симоненко, которого подозревают в госизмене, агентом СБУ , потому что тот свободно «четыре года гулял по Киеву».

«Как получилось так, что у вам нашли пистолет с глушителем и множество боеприпасов, а через два дня вы здесь стоите? А наши товарищи по 8 лет за репост получают. Что за чудеса украинской демократии? Вы агент СБУ! Вы пять миллионов долларов получили за то, что сдали Спиридона, 750 миллионов за бэк-вокал у Януковича. Вот твои 30 сребреников, Иуда! Вот твоя цена! Ты сдал всех своих товарищей», — кричал Марков, бросая монеты в бывшего коллегу.

По словам экс-нардепа, его пытались завербовать спецслужбы Украины, но он переехал в Россию

«А он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса!» — подытожил Марков.

В ответ глава Коммунистической партии Украины назвал оппонента сумасшедшим.

«Те, кто меня обвиняют, изначально в борьбе за личной выгодой и богатством сдавали Украину с потрохами», — заявил он (смотреть с 01.06.00).

Ранее служба безопасности Украины в течение нескольких часов допрашивали Симоненко по подозрению в госизмене. По данным следствия, он готовился к свержению власти в стране.