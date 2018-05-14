По Тютчеву: Начало мая принесло на Украину дожди и грозы

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«Днем 14 мая в Украине местами грозы, местами шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

На западе страны ночью температура воздуха составит +5 +10 градусов, днем столбик термометра поднимется до +15 +17 градусов, в Закарпатской области ожидается до +22 градусов.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется +8 +10 градусов, днем воздух прогреется до +17 +20 градусов.

В Киеве ожидаются сильные дожди с грозами, днем столбики термометра покажут +17 +19 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Киеве началось метеорологическое лето. Среднесуточная температура в Киеве с 29 апреля превышает 15,0°С.