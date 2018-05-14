СМИ: Новак останется министром энергетики

Александр Новак

Источники объясняют это вкладом Новака в сделку ОПЕК+, которая привела к стабилизации цен на нефть, а также успешными переговорами с властями Украины о поставках электроэнергии в Крым и с Евросоюзом — о плате за российский газ, поставляемый на Украину.

По мнению источников, открытым вопросом, который предстоит решить Новаку, станет завершение налогового маневра в нефтяной отрасли.

В 1988-2000 гг. работал на Норильском горно-металлургическом комбинате им. Завенягина (позднее — Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина). Прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга первого разряда до заместителя директора по персоналу — начальника управления Заполярного филиала «Норильской горной компании».

В 2000-2002 гг. — заместитель главы Норильска по финансово-экономическим вопросам, первый заместитель главы Норильска. В 2002-2008 гг. — в администрации Красноярского края : заместитель губернатора, начальник Главного финансового управления, первый заместитель губернатора, первый заместитель губернатора, председатель правительства.

В 2008-2012 гг. — заместитель министра финансов, с 21 мая 2012 г. — министр энергетики.