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СМИ: Новак останется министром энергетики
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СМИ: Новак останется министром энергетики 

Вести Экономика 44 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 14 мая — «Вести. Экономика». Александр Новак, возглавляющий министерство энергетики с 2012 г., сохранит свой пост в новом правительстве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме.
Александр Новак
Источники объясняют это вкладом Новака в сделку ОПЕК+, которая привела к стабилизации цен на нефть, а также успешными переговорами с властями Украины о поставках электроэнергии в Крым и с Евросоюзом — о плате за российский газ, поставляемый на Украину.
По мнению источников, открытым вопросом, который предстоит решить Новаку, станет завершение налогового маневра в нефтяной отрасли.
Новак родился 23 августа 1971 г. в городе Авдеевка Донецкой области Украинской ССР. В 1993 г. окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в металлургии», в 2009 г. — Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «менеджмент».
В 1988-2000 гг. работал на Норильском горно-металлургическом комбинате им. Завенягина (позднее — Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина). Прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга первого разряда до заместителя директора по персоналу — начальника управления Заполярного филиала «Норильской горной компании».
В 2000-2002 гг. — заместитель главы Норильска по финансово-экономическим вопросам, первый заместитель главы Норильска. В 2002-2008 гг. — в администрации Красноярского края: заместитель губернатора, начальник Главного финансового управления, первый заместитель губернатора, первый заместитель губернатора, председатель правительства.
В 2008-2012 гг. — заместитель министра финансов, с 21 мая 2012 г. — министр энергетики.
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